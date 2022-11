ELi plaan saadaks külmutatud Venemaa raha Ukrainale

Euroopa Komisjoni ametnikud ütlesid Reutersile, et üks lühiajaline võimalus lääneriikide jaoks oleks luua fond keskpanga likviidsete varade, eeskätt sularaha, haldamiseks ja investeerimiseks ning kasutada tulu Ukraina toetamiseks. Varad tagastataks omanikele, kui sanktsioonid tühistatakse, mis võiks olla osa rahulepingust, millega tagatakse, et Ukraina saab hüvitist kahju eest.

EK ametnik ütles, et USA-ga on olnud esialgsed kõnelused Venemaa keskpanga varade kava kohta, kuid see on väga varajases staadiumis ja idee esitatakse detsembris G7 töörühmale.