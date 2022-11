VAATA OTSE ⟩ Kuidas tõsta Eesti inimeste elatustaset?

Konverentsil toimub kolm paneeldiskussiooni, millest esimeses arutletakse selle üle, kas uued töösuhted ja vormid on võimaluste aken või ebavõrdsuse allikas. Arutelus osalevad tervise- ja tööminister Peep Peterson , ettevõtja ja rahatarkuse entusiast Kristi Saare ning Europark Estonia tegevjuht Karol Kovanen . Arutelu juhib Kuku raadio majandussaate Buum saatejuht Anto Liivat .

Päeva teises arutelus otsitakse üheskoos vastust küsimusele, kas ettevõtlik riik on majandusarengu vedur või pidur. Arutelus osalevad majandus- ja taristuminister Riina Sikkut , LHV Groupi juht Madis Toomsalu ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna auesimees ja Tartu Ülikooli emeriitprofessor Marju Lauristin .

Kolmandas paneeldiskussioonis arutletakse selle üle, mis on rikka linna või vaese maa hindamatu edu või hoopis edu hind. Arutelus osalevad inimgeograaf ja TalTechi rohepöörde prorektor Helen Sooväli ning keskkonnaminister Madis Kallas.