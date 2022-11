SEB: majanduslangus jätkub veel kolme kvartali vältel

«Püsihindades SKP langus osutus sel korral suuremaks, kui olime arvestanud SEB majandusprognoosis. Praeguse majandusstatistika tõlgendamise muudab ääretult keeruliseks väga kiire inflatsioon ja tuleb pidada tõenäoliseks, et hilisemad revisjonid neid numbreid korrigeerivad,» kommenteeris Nestor BNS-ile.

Lähiaegadel on analüütiku sõnul kõige keerulisemas seisus töötlev tööstus, kus nõudlus välisturgudelt on selgelt pärsitud, seetõttu on tõenäoliselt suurenemas ka töötus. «Suures plaanis jääb tööturu olukord siiski suhteliselt tugevaks, mistõttu saab langus eratarbimise poolel olema märkimisväärselt väiksem,» märkis Nestor.