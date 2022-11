Töötukassa: koondamiste arv kasvab, kuid koroonakriisi tase pole veel lähedal

Koondatud töötajaid, kes end töötuks registeerisid on olnud sellel aastal 9200. Eelmisel aastal oli sama näitaja 9500. «Selle aasta number tuleb kindlasti suurem, sest kuu on veel ees ja viimastel kuudel on arvele tulnud umbes 1000 koondatut kuus,» ütles Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool. Septembrist alates on olnud näha väikest kasvutrendi.