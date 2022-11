Majanduslanguse taustal kasvab SKT endiselt kiiresti

Sarnaselt kogu Euroopaga on ka Eesti majandus praegu kahe vastandliku hoovuse mõjuväljas. Taastumine viirusekriisist mõjutab praegust kasvu aastases võrdluses positiivselt, kuid energia ja sellest tulenevalt ka muude kaupade-teenuste kiire hinnatõus ning sõjaga kaasnevad probleemid negatiivselt. Seoses välisturistide naasmisega läks aastases võrdluses hästi neid teenindavatel tegevusaladel – majutuses-toitlustuses ja meelelahutuses. Välisturistid tarbisid kolmandas kvartalis Eestis 70 protsenti viirusekriisi eelsest tasemest, samas kui eestlaste reisid välismaale on taastunud rohkem.

Eratarbimine vähenes

Palgatulu aastakasv aeglustus kolmandas kvartalis veidi, 14 protsendini, kuid jäi hinnatõusule oluliselt alla. Elanike hoiuste maht on kuises võrdluses suvest alates kergelt vähenenud, mis on võimaldanud tarbimiskulutusi kasvatada sissetulekutest kiiremini. Eratarbimiskulutused kasvasid kolmandas kvartalis küll 19 protsenti, kuid see tähendas siiski reaalse tarbimise väikest langust. Eratarbimise mõningase vähenemise hindamisel tuleb silmas pidada, et Eesti elanike arv on sõjapõgenike tõttu aastaga pea 5 protsenti kasvanud.