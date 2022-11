Eksperdid: baasintresside tõus võimaldab inimestel rohkem teenida

Eesti Panga peaökonomist Peeter Luikmeli sõnul seatakse baasintressid hinnatõusu ootusi juhtides. «Keskpank kehtestab rahapoliitiliste intressimääradega selle taseme, kui kallilt tema tehingupartnerid ehk kommertspangad keskpangast raha laenata ja hoiustada saavad. Seetõttu mõjutavad need intressimäärad omakorda ka pankadevahelise rahaturu intressimäärasid, näiteks euribori,» selgitas Luikmel. Ta lisas, et kui hinnatõus on kiire, on ka inimestel suurem ootus, et hinnatõus jätkub, ning see omakorda sunnib keskpanka intressimäärasid tõstma.

Eesti Panga peaökonomist nentis, et kõrgem intressimäärade tase vähendab investeerimisaktiivsust ning seeläbi hakkab nõudluse kasvu aeglustumine järjest rohkem piirama ka hinnatõusu. «Selle aasta novembrikuus oodatakse rahaturgudel, et Euroopa Keskpank jätkab intressimäärade tõstmist. Seda, kui kõrgele intresse tõsta tuleb, näitavad edaspidi hinnakasvuootuste ja prognooside muutused. Enne globaalse finantskriisi jäi keskmine hinnatõus euroalal pisut alla 2% ning 6-kuu euribor kõikus seejuures u 2% ja 5% vahel,» kirjeldas Luikmel. Seega on intressitõus inflatsiooni ohjeldamiseks vältimatu.

Kõik intressitõusud ei ole negatiivsed

Euroopa Keskpanga baasintressimäärade tõus mõjutab omakorda pea kõikide kommertspankade teisi intressimäärade tõuse. «Enamasti teavad inimesed, et intressitõusud mõjutavad kodulaenu või autoliisingu intressimakseid ehk tähendavad suuremaid väljaminekuid pere eelarvest. See-eest on intressitõusudel ka positiivne külg. Näiteks on intressimäärade tõus kasvatanud ka tähtajaliste hoiuste intresse pea kõikides Eesti pankades, mis tähendab suuremat teenimisvõimalust,» kirjeldas Inbanki Eesti äriüksuse juht Valdeko Kübarsepp.