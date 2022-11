Automüügis on tulekul uued trendid

«Energiahindade kasv on teinud inimesed auto soetamisel ettevaatlikumaks. Aina enam mõeldakse, kuidas autot omades optimeerida kulusid ja säästa keskkonda,» kirjeldas Lepik.

Ehkki linnamaasturid on Eestis populaarseimad, eelistatakse nii praegu kui ka tulevikus üha enam väiksemaid ja ökonoomsemaid krossovereid. «Näeme, et tarbijate eelistused on liikunud funktsionaalsemate sõidukite poole. Seetõttu on näiteks ka maailma enimmüüdud auto, Toyota Corolla saadaval krossover mudelina,» sõnas Lepik.

Aina kallimate kütusehindade tõttu tellitakse Elke Grupi andmetel suurte linnamaasturite asemel rohkem ökonoomsemaid krossovereid, mis turvalisuselt sarnanevad linnamaasturitele. Sellise trendi jätkumist prognoositakse ka tulevikuks.

Kasvab huvi elektri- ja hübriidautode vastu

Nii mujal maailmas kui ka Eestis koguvad populaarsust hübriidsõidukid. Autoostjad peavad aina enam oluliseks, et sõiduk oleks ökonoomne ja keskkonnasäästlik. «Hübriidautod moodustavad Toyotade kogumüügist ligi 50%,» sõnas Lepik ning lisas, et ilmselt kasvab see protsent lähiaastatel veelgi.

Ehkki Euroopa Liidu kliimaleppe kohaselt ei tohi 2035. aastast enam Euroopas bensiini- ja diiselmootoriga uusi autosid müüa, jäävad elektriautod veel oma kalli hinna tõttu hübriidautodele alla. Samas võib nii kliimaleppe surve kui ka täiendav nõudlus elektriautode järgi kiirendada akutehnoloogiate arengut ja muuta nende tootmist odavamaks. Ka Eestis jõudsalt laienev laadimisvõrgustik loob soodsa pinnase elektriauto omamiseks.

Lepiku sõnul võimalik on ka teine stsenaarium: kliimaleppest tõusev nõudlus elektriautode järgi võib tekitada akukomponentide toormepuudust, mis võib aeglustada elektrisõidukite tootmist ja tõsta nende hinda veelgi.

Ühilduvus seadmete ja teiste sõidukitega

5G levik ja aina enam seadmeid, mis on ühendatud IoT-s ehk asjade internetis, võimaldab sõidukitel suhelda teiste tarkvarasüsteemidega ja koguda andmeid ümbritsevast keskkonnast. See tähendab, et targas autos on juba lähitulevikus võimalik automaatselt näiteks tasuda auto remondi, liikluskindlustuse, kütuse, parkimise ja teemaksude eest. Selline uuendus võimaldab nii turvalisemat kui ka mugavamat sõidukogemust, kus mitmed tegevused teeb sõiduk juhi eest ise ära.