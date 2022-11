Äriregister jätkab firmade tegelike kasusaajate avaldamist

Euroopa Kohus vaagis Euroopa Liidus (EL) tegelike kasusaajate andmete üldsusele avalikustamist, kuid leidis, et see ei olnud proportsionaalne meede ning tunnistas selleks kohustava direktiivi sätte kehtetuks. Rahandusministeerium jätkab Äriregistris andmete avaldamist, kuna leiab, et see on kooskõlas Euroopa õigusruumiga.