Eestlased on arvete maksmisel eurooplastest korralikumad

«Eesti väljus pandeemiast, nautides kiiret majanduskasvu. Tööjõupuudus ja kõrgemad palgad koos Ukraina sõjaga seotud varustusprobleemidega on tõstnud inflatsiooni, mis oli septembris üle 25 protsendi ehk eurotsooni kõrgeim,» kommenteeris Intrumi Baltikumi tegevdirektor Ilva Valeika pressiteates.

Intrumi 2022. aasta uuringus ütles kolmandik Eesti vastajatest, et pärast kõigi arvete tasumist jääb nende palgast alles üle poole, mis on küsitletud riikide seas suuruselt teine. Eestlased on ka kõige tõenäolisemalt tasunud kõik oma arved õigeaegselt – tervelt 85 protsenti vastas, et pole maksetega hilinenud. Nad on ka kõige vähem tõenäoliselt raha laenanud.

Sellest hoolimata tunnevad eestlased võrreldes ülejäänud Euroopaga oma finantsolukorra tuleviku pärast rohkem muret – 69 protsenti vastanutest nõustub, et mure kasvavate arvete pärast avaldab negatiivset mõju nende üldisele heaolule.

Eestlased on keskmisest rohkem ka mures intressimäärade tõusu mõju pärast nende säästudele ja on suurema tõenäosusega rahulolematud summaga, mida nad suudavad säästa. See näib avaldavat mõju nende valmisolekule teha sisseoste keskkonnasäästlikult – vaid 38 protsenti vastanutest väidab, et nad ei osta keskkonda kahjustavatelt ettevõtetelt, võrreldes 54 protsendiga kogu Euroopas.

Tarbijate kindlustunde uus madalseis

«Euroopa tarbijad tunnevad end veelgi ebakindlamalt kui Covid-19 kõige mustematel piirangupäevadel. Tarbijate kindlustunne on langenud uude madalseisu, käivitades arveärevuse laine, kuna inimestel on raskusi tõusvate hindade ja intressimääradega,» nentis Valeika.