Venemaa LNG tarned Euroopasse saavutasid rekordilise taseme

Venemaa LNG tarned Euroopasse on Financial Timesi andmetel jõudnud sel aastal rekordtasemele. Teabeteenistuse Refinitiv koostatud andmete kohaselt kasvas Euroopa LNG import Venemaalt jaanuarist oktoobrini üle 40% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Venemaa on juba järk-järgult vähendanud oma gaasitarned Euroopasse pärast oma sissetungi Ukrainasse.

Gaasivool Jamali gaasijuhtmest läbi Poola on peatatud alates maist. Suvel katkestas Venemaa gaasitarned läbi Nord Stream 1 torujuhtme Saksamaale, mis hiljem plahvatas.

Gaas voolab endiselt läbi Ukraina Euroopasse, kuid Venemaa on piiranud ka selle torujuhtme kaudu toimuvat gaasivoolu. Mõttekoja Bruegeli andmetel on gaasijuhtme kaudu voolanud sel aastal peaaegu 80% vähem gaasi kui eelmisel aastal.

Euroopa riigid on asendanud torujuhtme kaudu saadava gaasi veeldatud maagaasiga, mida nad on ostnud mitte ainult Venemaalt, vaid ka rahvusvahelistelt turgudelt.

Euroopa veeldatud maagaasi import kasvas jaanuarist oktoobrini võrreldes eelmise aasta sama perioodiga peaaegu 70%. Prantsusmaa, Belgia, Hispaania ja Madalmaad on oma importi kõige rohkem suurendanud.

Kuigi Venemaa veeldatud maagaasi tarned Euroopasse on jõudnud haripunkti, on tema osakaal Euroopa veeldatud maagaasi impordis langenud aastaga 20%-lt 16%-le.

Euroopa suurim veeldatud maagaasi allikas on Ameerika Ühendriigid, mis on tänavu suurendanud oma osa Euroopa veeldatud maagaasi impordist 42%-ni. Suuruselt kolmas veeldatud maagaasi tarnija on Katar 13,7%-ga.