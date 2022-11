Euroopa gaasihinnad kerkivad, kuna ebatavaline külm on tulemas

Temperatuurid on alates järgmisest nädalast kogu mandri põhjaosas ebatavaliselt madalad, teatas ilmaennustaja Maxar oma aruandes, muutes samal ajal oma detsembri alguse prognoosi madalamaks, vahendab Bloomberg.

Külm saab olema piirkonna esimene tõeline proovikivi energiakriisi tingimustes sel hooajal, sest seni on mahedad temperatuurid piiranud nõudlust kütte järele. Kuna Venemaa katkestas suurema osa oma gaasitarnetest Euroopasse, on mandril kavas veelgi rohkem kasutada oma varusid, mida nad on kuude kaupa kogunud.