Tallinn sulgeb linnaasutuse, mille nõukogu esimees on Viktor Vassiljev

Linn plaanib lõpetada Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse tegevus, kirjutab ajaleht Pealinn. Asutuse nõukogu esimees on Viktor Vassiljev, kes on ka Riigikogu liige. Tema töötasu linnaasutuses on 500 eurot kuus. Sihtasutus täitis kohaliku omavalitsuse järelevalvekohustust, kuid töö on ümberkorraldatud ja alates detsembrist võtab tegevused üle Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet.

Asutuse eesmärk on kontrollida joogivee kvaliteedi ja heitvee puhastamise vastavust normidele ning hinnata Tallinna linnaga sõlmitud teenuslepingute tingimuste täitmist.

Linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et need ümberkorraldused on osa juba 2019. aastal ette valmistatud plaanist linnajuhtimise efektiivsemaks ja kulutõhusamaks muutmisel.

«Tallinna Tööstuspargid on viimastel aastatel tegelenud lisaks teistele projektidele filmilinnaku rajamise ettevalmistamisega, mis on juba üks oluline ja vastutusrikas arendusprojekt,» lausus ta.

Linnahalli tulevik

Linnahalli ja selle lähiala ees arendus, mille visiooni koostamisega Tallinna Strateegiakeskus praegu tegeleb. «Seetõttu oleme otsustanud ka Linnahalli tulevikuga seonduvad arendustööd tõsta Tallinna Tööstusparkide alla, kuhu on juba koondunud teatav arendusprojektide juhtimise kogemus,» selgitas Kõlvart.

Linnavalitsuse plaani kohaselt alustab Tallinna Strateegiakeskuse muudatuste ettevalmistamist, et ühendada Aktsiaselts Tallinna Linnahall Aktsiaseltsiga Tallinna Tööstuspargid sellisel viisil, et AS Tallinna Linnahall loetakse ühinemisega lõppenuks ja AS Tallinna Tööstuspargikide uueks nimeks saab AS Tallinna Linnaarendus.

Äriühingute muudatustega seonduvad otsused on kavas päevakorda võtta Tallinna Linnavalitsuse 30. novembril toimuval istungil.

Ümberkorraldused linnaasutustes

Tallinna juhtimisplaani muudatused said alguse 2019. aastal, mil analüüsiti Tallinna kui organisatsiooni toimimist ning toodi välja ettepanekud linna juhtimiskvaliteedi tõstmiseks ja organisatsiooni muutmiseks. Esimeste muudatustena liideti 2019. aastal Tallinna Kommunaalamet ja Tallinna Keskkonnaamet, 2020. aasta kevadel lõpetati linna hallatava asutuse Tallinna Kalmistud tegevus, mille ülesanded anti üle linna hallatavale asutusele Kadrioru Park.