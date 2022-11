Eestis kasutatakse Läti ja Leeduga võrreldes vähem sularaha

Uuringust selgus, et nii Eestis, Lätis kui ka Leedus on enimlevinud makseviis pangakaart. Sularahaga arveldamises eristub Eesti teistest Balti riikidest - vaid 7% Eesti vastajatest eelistavad sularahaga maksmist, samal ajal kui Lätis ja Leedus oli sularaha eelistajaid 14% ja 16% ehk praktiliselt poole rohkem.

SEB eraklientide segmendijuht Triin Raudsepp tõdes, et sularaha kasutamine on aasta- aastalt näidanud vähenemise trendi.

«SEB andmed näitavad, et võrreldes eelmise aastaga on Eestis tänavu kuus keskmiselt pangaautomaatidest välja võetud 10% vähem sularaha ning võrreldes 2019. aastaga ligikaudu 18% vähem. Lühiajalist sularaha vajaduse kasvu oli näha selle aasta alguses, kui seoses ebakindlusega maailmas ning sõjaolukorraga Ukrainas, sooviti varuda endale ootamatuste katmiseks sularaha puhvrit,» tõi Raudsepp välja.

Uuringu põhjal on Eestis sularahaga arveldamine ühtlaselt madal kõikides vanusegruppides, ent näiteks Lätis on 30-39-aastaste seas sularahaga maksmine üsna levinud. Suisa 18% selle vanuserühma vastajatest tõi välja, et eelistavad sularaha, samal ajal Eestis oli samas vanuserühmas see protsent vaid 5.