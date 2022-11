Maardus hakatakse tootma toidujäätmetest gaasi Tallinna linnaliinibussidele

«Iga samm, millega liigume ringmajanduse poole, astume oma laste heaks. Mida enam suudame fossiilseid kütuseid ja mineraalväetisi asendada biojäätmetest tehtud gaasi ja väetistega, seda enam panustame Eesti keskkonna ja majanduse heaks. Ja muidugi on tore ka bussiga sõites mõelda, et selle kütuseks on meie kartulikoored,» ütles keskkonnaminister Madis Kallas.

«Maardu tehas on Baltimaade suurim ja kõige kaasaegsem biogaasijaam, mis töötleb kodumajapidamiste, restoranide ja toidupoodide biojäätmeid,» sõnas Biowoima Finland OY müügidirektor Jani Kangasaho. «Sarnaselt teistele riikidele on ka Eestis avaliku sektori toetus olnud selle projekti elluviimisel kriitilise tähtsusega. Tegemist on erakordselt tänuväärse projektiga, mis lahendab korraga palju erinevaid väljakutseid nagu jäätmeprobleemid, taaskasutus, orgaanilised väetised ja energia ning Eesti valitsus on näidatud selle projekti teoks saamisel tugevat koostöötahet.»