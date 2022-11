Fermi Energia alustab ukrainlastega koostööd tuumareaktorite vallas

Fermi Energia juhatuse esimehe Kalev Kallemetsa kinnitusel on nad kindlad, et Ukraina võidab Venemaa agressioonisõja ja ei ole liiga vara alustada Ukraina ülesehitamist sellest jubedast sõjast lootuse ja parema tuleviku nimel.

«Fermi Energia on ligi neli aastat kestnud väikese moodulreaktori kasutuselevõtu arendamise käigus Eestis omandanud praktilise arusaama ELi energiapoliitikast, väikerektori kasutuselevõtu väljakutsetest, kasutuselevõtu programmist, ökonoomikast, riskidest, rahastamisest ja ressurssidest, et toetada Eco-Optimat väikereaktori kasutuselevõtus Lääne-Ukrainas,» ütles Kallemets. «Me loodame lähiaastatel jõuda väikereaktori tehnoloogia otsuseni ning luua lähiaastatel ühiselt selles valdkonnas lisaväärtust.»

Eco-Optima arendusdirektor Taras Fedaki sõnul on Fermi Energia ja Eesti Eco-Optima ja Ukraina jaoks usaldusväärsed liitlased. «Fermi Energia oskused ja teadmised aitavad meil kiirendada väikese moodulreaktori kasutuselevõtu kaalumist, et tagada Ukraina varustuskindlus ja energiasõltumatus kiiremini, kui arendada oskusi üksi,» ütles Fedak. «Tuumaenergia on juba Ukraina energiavarustuse nurgakivi ja Ukrainal on suur potentsiaal võtta kasutusele lääne VMR dekarboniseeritud, taskukohase hinnaga elektri ja kaugkütte tootmiseks paralleelselt taastuvenergiaga.»