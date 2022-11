Pensionile võib minna viis aastat varem, kuid kas on mõtet?

Pensionil olles pole seega ka ohtu, et pension väheneda võib. Teisalt pole siis ka lootust, et pension kasvab, sest investeerimistulemustest see enam ei sõltu.

Maksustamise mõttes on eluaegne pension soodne – see on maksuvaba. Nagu nimetus ütleb, makstakse seda pensionit elu lõpuni ja kui eluaegne pension on valitud, siis hiljem ümber mõelda enam ei saa.

Tähtajaline pension

Kui pole nii tähtis, et teise samba pensionist kindlasti elu lõpuni jaguks, võib eluaegse pensioni asemel valida tähtajalise pensioni. Nagu eluaegse pensioni puhul, saab tähtajalise pensioni jaoks samuti kasutada elukindlustusseltsiga sõlmitavat pensionilepingut. Sellisel juhul pole jällegi ohtu, et pensioni suurus väheneda võiks.

Kui soov on aga investeerimistulemustest jätkuvalt osa saada ja jätta omale võimalus, et pension saaks aja jooksul kasvada, tasub valida fondipension. Fondipension on samuti tähtajaline, kuid kogutud raha jääb selle puhul pensionifondidesse. Pensioniväljamakse suurus sõltub sellest, kuidas fondil läheb – kui fondiosaku väärtus kasvab, suureneb ka pension, ja vastupidi.