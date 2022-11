Eestis saab nüüd kuulata õhu kaudu levivat digiraadiot

Esimeste testijate seas on Duo Media Networksi raadioprogrammid Raadio Elmar, Raadio Kuku, Raadio MyHits, Raadio Duo, Narodnoe Radio ja DFM ning Star FM Eesti. Pilootprojektis osalevate raadiojaamade nimekiri on täienemas, teatas Levira.

Digiraadio kuulamiseks on vaja DAB+ signaali vastuvõtjat, mis näiteks on olemas paljudes uuemates autodes. DAB+ raadiod on müügil tehnikakauplustes ja internetipoodides.

«Mitmed raadiojaamad tundsid huvi DAB+ formaadi testimise vastu ning seetõttu alustasime ühiselt pilootprojekti. Levira avab oma saatjatel maksimaalse arvu raadioprogramme, et testida erinevaid tehnilisi ja kvaliteediparameetreid. Pilootprojekt aitab leida vastuse, et kas ja millal võiks Eestis tulla püsivalt eetrisse digiraadio,» ütles Levira tehnoloogia- ja IT-direktor Kristo Kaasan.

«Duo Media Networks on progressiivne ettevõte ning toetame alati innovatsiooni, mis võimaldab meie kuulajal saada kvaliteetsemat teenust ning tulevikus ka suuremaid valikuid. Kui Levira teatas, et soovib käivitada DAB+ pilootprojekti, siis me ei kahelnud kordagi, et peame selles kaasa lööma, kuna see on raadio tulevik,» ütles Duo Media Networks tegevjuht Risto Rosimannus.