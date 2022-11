Tööandjad ja ametiühingud arutavad kolletiivlepingute kasutamist

«Praeguses majanduse olukorras, kus kuuleme igapäevaselt uutest koondamistest, on eriti oluline pakkuda töötajatele suuremat kindlustunnet. Hea võimaluse annavad selleks kollektiivsed töösuhted ning ka kollektiivlepingute laialdasem kasutamine,» ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson. «Meie eesmärk on partneritega üheskoos kaardistada võimalikke viise, kuidas kollektiivsed töösuhteid Eestis edendada ja kollektiivlepingute kasutamisele kaasa aidata. Selleks soovime saada ülevaate ka teiste riikide headest praktikatest, mida tänasel kohtumisel on lubanud jagada ILO esindaja Kari Tapiola.»