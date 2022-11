Pank: Eesti inimesed ei ole rahakriisiks valmis!

«Lisaks tasuks kõigil nutitelefonis aktiveerida pankade biomeetrilised enesetuvastuslahendused, mis on hea täiendav võimalus,» juhtis Olt tähelepanu ning lisas, et kindlasti tuleks teadvustada, et kriisi korral ei saa teenuste tase olla samasugune kui tavaolukorras – maksed ei liigu kriisi ajal sama kiiresti ja summad on piiratud. Väga oluline on meeles pidada, et kriisiolukordades aktiveeruvad petturid, mida on paraku näidanud nii Covidikriis kui ka Ukraina sõda.