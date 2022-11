Uued digilahendused, mis muudavad Eesti turismiäri nutikamaks

Ühendasutuse turismijuhi Rainer Aaviku sõnul on turismi harjutud nägema pigem konservatiivse ärina, kus digilahenduseks on eelkõige e-kiri ning palju toimib jätkuvalt ka ruudulise kaustiku abil. «Digiuuendused pole turismis tegelikult eesmärk iseeneses, vaid panevad pildi uutmoodi kokku, säästes nii klienti kui ka töötajat rutiinsetest toimingutest ning vabastades aega selleks, mis on tõeliselt oluline – elamusteks ning vahetuks suhtluseks. Automatiseerides korduvat, tekib rohkem aega tegelda sellega, mis on eriline,» võttis Aavik kokku turismi digitaliseerimise rolli.

Turismijuht selgitas, et selline investeering on turismis esmakordne ka sektoriülese mõju poolest: «Aastaid on turismi toetusprojektid panustanud ettevõtete unikaalsetesse ärimudelitesse, seekord haaravad uued lahendused aga sadu ettevõtteid ning tekitavad innovatsiooni sektoris laiemalt.»

Eesti elamuste booking.com. Tarbija on harjunud populaarses booking com'is ja ka suurtes hotellides broneerima reaalajas. Ettevõte VisionCraft toob selle tänapäevase mugavuse ka turismiteenustesse, mis ei sisalda majutust. «Neid, kes pakuvad elamust, ent mitte majutust, on turismis palju. Enamasti tuleb täita kliendipäringu vorm ja asuda kirju vahetama, mis on aeganõudev. Uue lahendusega saab kiiresti näha, kas on saadaval saun, matk või elamuslik õhtusöök, reaalajas broneerida ja ka maksta,» kirjeldas Aavik. Tema sõnul pole elamuste online-broneerimiseks häid tarkvarasid seni terves Euroopas ega ka mitte maailmas: «Kõik suured majutustarkvarad, mis teenindavad suurt äri, on ehitatud üles ööpäeva loogikale, mis on väga lihtne, kui pole lisateenuseid. See on põhjus, miks elamuste pakkumine on valdavalt digitaliseerimata. Visioncraft loob elamusteenust pakkuvale turismiettevõtjale andmete kodu, kust saab huvi korral edasi suhelda ka selliste globaalsete portaalidega, kel elamuste rubriik olemas.»