Infortar: Eleringi venitamise tõttu ei saa Paldiski LNG-terminalis gaasi vastu võtta

«Sadam on registris ja laev saab kai küljes silduda aga ühtegi gaasimolekuli sealt torudesse lasta ei saa, kuna Elering on jätnud ühe ehitusprojektis ettenähtud seadme - kai küljes oleva laadimisvarre - kas tellimata või pole see õigeks ajaks kohale jõudnud. Piltlikult öeldes – tankla on valmis, aga tankurit pole, ükski tanker aga tankurita tanklasse ei tule,» lausus Talgre.