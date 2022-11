Selveri juht: palgatõusu asemel püüame töökohti säilitada

Elektrikulud on kaubandusketi jaoks viimase aastaga neljakordistunud, kirjutab ajaleht Pealinn .

«Kuigi töötajatel on õigustatud ootus palgatõusuks, räägime me praegu pigem töökohtade alleshoidmisest. Kui avalikus sektoris on valjul häälel välja käidud palgakasvu numbrid, siis kaubandussektoris tuleb pigem veelgi kokku tõmmata ning mõelda, kuidas meie valdkonda jõudvas kriisis hakkama saada,» ütles Selveri juhatuse liige Kristi Lomp.