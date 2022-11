Uus Maa: majanduslangus kiirendab tööstuse linnast väljakolimist

Lauguse sõnul on kriis ja majanduslangus ettevõtluse ning linna arenguks tegelikult vajalik kiirendi ja ka praegu ootavad ees suured muutused. «Kui kulud kasvavad ja endist moodi tootmine enam ära ei tasu, siis hakatakse tervetele vanadele tööstuskvartalitele uut kasutust otsima. Tavaliselt tuleb tööstusalade asemele elukondlik kinnisvara. See protsess toimus 2008. aasta kriisi ajal ja sarnased märgid on ka praegu üleval,» selgitas Laugus.

«Näiteks sündis 2008. aasta majanduslanguse tulemusena Telliskivi loomelinnak, mille hooned plaaniti esialgu ümber lükata ja asemele ehitada täiesti uus ärirajoon ja korterid. Siis tuli aga masu peale, arendused pandi seisma ja odava üüriga tühjalt seisvale pinnale kolisid kunstiinimesed. Kuhu tuleb kultuur, sinna liigub äri järgi ja niimoodi sai Telliskivi edulugu alguse kriisist. Linna jaoks tekkis aga unikaalse rütmiga uus tõmbekeskus,» tõi kinnisvarabüroo juht näiteks.

Paljud vanades hoonetes või angaarides tegutsevad ettevõtjad on tema sõnul praegu sundvaliku ees – rajada pigem linnast välja uus ja energiatõhusam tehas või lõpetada tootmine üldse ära ning vabastada krunt kas elamutele või uuematele hoonele. «Üldjuhul polegi vana maailma tööstusele ja suurtootmisele enam moodsas linnakeskkonnas väga kohta,» lisas Laugus.

Uus Maa juhi sõnul on kõige suuremaid muutuseid oodata Mustamäel Marja ja Kadaka puiestee piirkonnas, Nõmme metsade lähistel ning Tallinna Tehnikaülikooli ümbruses, kus on vana ja laguneva tööstuse all veel suured alad. «Need on tegelikult asukoha, taristu ja keskkonna mõttes inimestele elamiseks väga sobivad kohad. Sarnased muutused juba toimuvad Koplis vanade Volta ja Sitsi manufaktuuride ümbruses. Need on suured ja pika ajaplaaniga arengud, mille lõplik valmimine võtab veel küll aastaid,» nentis ta.

Laugus selgitas, et arendaja jaoks on tootmispiirkondade ümberehitamine mugav, sest üldjuhul pole hooned muinsuskaitse all, märkides, et väärtuslikumad ja huvitavad hooned jäetakse alles, ent nõukogudeaegsed koledad angaarid lükatakse ümber.