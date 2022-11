Eesti e-poed tegid mustal reedel kõigi aegade rekordi

«Suutsime saavutada prognoositud kümneprotsendilise müügikasvu võrreldes eelmise aastaga ning isegi üle selle,» ütles Kaup24 ja Hansaposti meedia- ja kommunikatsioonijuht Kristiina Vahesalu ning lisas, et tegemist on ka uue müügirekordiga Kaup24 e-poes.

Välismaiste jaemüüjate veebisaitidel müüki jälgiva Adobe andmetel ületas tänavuse tänupüha järgse päeva veebimüük üheksa miljardi dollari piiri. See on samuti kõigi aegade rekord maailmas.

Kaup24 kaudu oma kaupu müüvate e-poodide käive kasvas mullusega võrreldes 77 protsenti. «Oleme endiselt seda usku, et Marketplace on e-kaubanduse tulevik ja koos suudame saavutada enneolematuid tulemusi,» märkis Vahesalu.

E-poes emotsioonioste ei tehta

Eesti e-kaubanduse liidu tegevjuhi Tõnu Väädi sõnul oli sel aastal pakkumisi rohkem ning e-poode, kes musta reede kampaaniga liitusid, samuti rohkem. «Ettevõtted on öelnud, et neil läks väga hästi,» ütles Väät. «Kui teed korraliku pakkumise, miinus 20–30 protsenti, siis on võimalik teha head müüki, sest inimesed ootavad häid pakkumisi.»

«Tasuta transport kulleriga või pakiautomaati ning parimate hindade garantii koos kiire tarne ja mugava klienditeenindusega on ostuotsuse langetamisel olulised faktorid. Lisaks on oluline, et e-kaubandus on läbipaistvam kui füüsilised poed,» lisab Vahesalu.