Telia vahetab Eestis juhi välja

Haljandil on Telia teatel pikk kogemus juhtivatel positsioonidel erinevatest ärivaldkondadest. Aastatel 2020–2022 juhtis ta Telias juhtinud ärikliendiüksust, varem erakliendi- ja turundusüksust ning operaatoräri. Kokku on Holger Haljand töötanud Telias üle 20 aasta.

«Telia on ka Eesti suurimate investorite hulgas. Suuname suure osa oma kasumist tagasi siinsele turule – panustame tugevalt infrastruktuuri kvaliteeti, uute ja turvaliste tehnoloogiate ja teenuste turule toomisse ning parimasse teenindusse. Usun, et just selline lähenemine ja pikk vaade aitab meil eristuda ning hoida turu liidripositsiooni ka edaspidi,» kommenteeris Haljand pressiteates.