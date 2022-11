Nafta hind kukub kivina, aasta madalaim tase on käeulatuses

Meie regioonis kasutusel olev Brenti sort on seega aasta alguse tasemega võrreldes 9% kallim, kuid viimaste nädalate hinnalangused annavad lootust, et aasta madalaim tase on jälle käeulatuses. Võrdluseks: tänavu 1. jaanuaril kauples Brenti barrel 77 dollari juures, nii et madalaimast tasemest lahutab Brenti napilt 4 dollarit. Nafta hind saavutas oma tänavuse tipu Ukraina sõja alguspäevil, mil Brenti barrel kerkis 139,13 dollari juurde.