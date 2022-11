A1000: alkoholi viimine Eestist Soome on kasvanud

«Soomes on maksud alkoholile palju kõrgemad ja kui on tulemas suurem sündmus, siis sõidetakse siia eraldi ostureisile. Peamiselt soetatakse kaasa õlut ja longerot, aga ka kanget alkoholi ja sigarette,» loetles Lauring.

Ta märkis, et eraisikutele üldiselt ei ole Eestist Soome alkoholi viimisel olulisi piiranguid, kui kaup on mõeldud isiklikuks tarbeks. «Näiteks võib tuua korraga kaasa kuni 90 liitrit veini, 110 liitrit õlut ja kuni 10 liitrit kanget alkoholi,» ütles Lauring. Tema sõnul on A1000 Tallinna poodides viimastel kuudel Soome päritolu ostjate arv tuntavalt kasvanud.

Kuigi mõned kaubad on Eestis viimase poole aastaga eriti kalliks läinud, on siin keskmiselt ikkagi soodsam, leiab Lauring. «Erinevus on pigem soomlaste kasuks rõivaste ja tehnika allahindluste puhul, mis üle lahe on siinsest pigem suuremad,» lisas ta.