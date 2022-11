Uut iPhone'i ei pruugi saada: vägivaldne mäss tehases kahjustas Apple'i tarneid

Nii teatas ettevõte, et on sel kuul neljakordistanud tehase töötajate päevapreemiaid. Nädal tagasi teatas riigimeedia, et vabadele ametikohtadele on edukalt värvatud 100 000 inimest. Teisipäeva õhtul hakkasid aga sajad töötajad, peamiselt uued palgalised, protestima neile pakutavate maksepakettide tingimuste ja ka oma elamistingimuste vastu. Kokkupõrked muutusid üha vägivaldsemaks, kui töötajatele toodi vastu suured julgeolekujõud.