Fääri saared lasevad Venemaal oma rannikuvetes edasi kalastada

«Fääri saartel on täielik õigus pikendada olemasolevat kalapüügilepingut Venemaaga,» ütles Atlandi ookeani põhjaosas asuva saarestiku kalandusminister Árni Skaale ajalehele Jyllands-Posten.

Ta kinnitas, et Fääri saared, mis Euroopa Liitu ei kuulu, mõistavad hukka igasugused sõja vormid, sealhulgas Venemaa agressioonisõja Ukrainas.

Fääri saarte majandus on kalapüügist suures sõltuvuses, kalandusministeeriumi andmetel hõlmab leping Venemaaga viis protsenti sisemajanduse kogutoodangst.

«Praegu on meil vabakaubanduslepingud vaid kuue riigiga ja mitte Euroopa Liiduga,» ütles Skaale. «Kui me end ühest neist turgudest ära lõikame, valmistaks see probleeme tervele järgmisele põlvkonnale.»