Pretsedent loodud: skvottijad said kohtus õiguse Yandeksi omaniku häärberi hõivamiseks

Kohus otsustas, et skvotterid võivad majja jääda, sest see oli tühi ning ärimees, kes seal ise ei ela, kavatses Euroopa Liidu sanktsioone rikkudes maja maha müüa või välja rentida.

«Ilma sanktsioonideta oleksid skvotterid kindlasti kaotanud,» ütles maja hõivajaid esindav advokaat Heleen over de Linden. «Nii et see on tõesti väga eriline juhtum.»

Skvotterid on oma sõnumid kolme plakatiga ka ülejäänud maailmale selgeks teinud.

Esimene neist viitab Yandexi ja Vene julgeolekuteenistuse FSB tihedatele sidemetele, teised kaks on «Sõja ja kapitalismi vastu».

Skvotterid teatasid kohtuvõidust kolmapäeval veebilehel «Anarchist Federation».

«ME VÕITSIME,» kuulutasid nad, nimetades seda võiduks «kogu skvotterite liikumisele ja neile, kellele meeldib, kui (Vene) miljardäride vara konfiskeeritakse».

Skvotterid panid pärast häärberi hõivamist uksele sildi, milles tutvustati end kui Hollandi elamispindade kriisi all kannatavaid noori, ja kutsuti naabreid dringile.

Sildil selgitati, miks oligarhile kuuluv maja üle võeti. 58-aastane Volož lahkus juunis Hollandis registreeritud Yandexi juhatusest, et päästa firma sanktsioonidest.

Yandex on registreeritud Hollandis, sel on harud Euroopas, Ühendkuningriigis ja USA-s, kuid äritegevus on koondunud Venemaale ja teistesse vene keelt kõnelevatesse riikidesse.

EL-i hinnangul toetab Volož Vene valitsust sõjas Ukrainaga aineliselt ja rahaliselt.

Skvotterid ütlesid, et kuna Voložile on kehtestatud sanktsioonid, mille hulgas on ka EL-i sisenemise keeld, oleks maja tühjaks jäänud.