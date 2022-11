Ida-Euroopa relvatööstus õitseb tänu Ukraina relvastamisele

Kahanevad varud

Kuna need varud on kahanenud, on relvatootjad suurendanud nii vanema kui ka kaasaegse varustuse tootmist, et tagada varude jätkuv kättesaadavus. Relvavoog on aidanud Ukrainal Venemaa vägesid tagasi tõrjuda ja vallutada territooriumi tagasi.