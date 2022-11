Miks erafimad ei taha enam hangetel osaleda ehk neli riigi IT-hangete muudatust, mis päästaksid Eesti digiarengu allakäigust

Kolmandaks peaksid IT-hanked olema paindlikud, et arendajatel oleks võimalik töö käigus muuta oma tegevusi parima lõpplahenduseni jõudmiseks. IT-arendus on loominguline protsess, mille algfaasis ei tea keegi, millist teekonda mööda jõutakse ülesande lahendamiseni. Looming sünnib seniste kogemuste ja projekti käigus kogutud teadmiste baasil.

Riigi tellitud arendustele kehtestatakse aga hankelepinguga jäik raamistik, mille sätteid pead punktuaalselt täitma nagu ehitaksid tüüpprojekti järgi maja. Sedasi välistatakse igasugune looming ning selle tulemusel ei sünni midagi uut.

Hilja avastatud eksimusi on kallis parandada

Riigi IT-tellimused on paraku üles ehitatud nii, et eksimused ja vead ilmnevad alles projekti lõppfaasis, kus nende parandamine ja muutmine on väga kallis. Erasektoris luuakse tihti esmalt vaid baasnõuetele vastav lahendus, et koostöös kõigi pooltega vead välja sõeluda ning leida parimad lahendused. Mida varem sa eksid, seda odavam on eksimuse hind.

Minu neljas soovitus riigiametitele on tellida projekti esimeses faasi toote prototüüp. Seda testides saavad kõik pooled aimu, kuidas hakkab süsteem välja nägema, milline on kasutusmugavus, mida tuleks muuta ja mis asjad on valesti tehtud. IT-valdkonnas on prototüüpimine hästi levinud, selles faasis tuleb ilmsiks palju olulisi probleeme ja just siis tehakse kõige rohkem muudatusi. Tellija jaoks on sel moel toote vigade parandamine viis kuni kümme korda odavam, kui ehitada asi valmis ja alles siis hakata mõtlema, kuidas seda ümber teha.