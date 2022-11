Eesti Panga president: kallim laenuraha on keskpanga põhitööriist hinnatõusu vastu

«See ei ole keskpanga poliitika ootamatu ja kahetsusväärne kõrvalmõju, mida peaks teiste vahenditega püüdma tasalülitada,» ütles Müller reedel keskpangas toimunud seminaril, kus arutati võimalusi hinnatõusu pidurdamiseks.

Ta kinnitas, et Euroopa keskpank on valmis intressimäärasid tõstma, kuni hinnatõusu selgroog saab murtud. Mülleri vaates tuleks praegu muretseda mitte intressimäärade tõusu, vaid pigem selle pärast, et keskpank liiga vara nende tõstmist ei lõpetaks. Sellisel juhul jääks kõrge inflatsiooni probleem majanduses kauemaks vinduma, mistõttu jääksid kauemaks kõrgemale ka intressimäärad. «Viivituse tagajärjed oleks kokkuvõttes kõigi jaoks kulukamad ja kurnavamad,» nentis Müller.

Eesti laenuvõtjaid vahetult mõjutav kuue kuu Euribor ulatub praegu 2,3 protsendini. Tõus aasta algusest on olnud järsk, kuid tase ise pole ajaloolises võrdluses Mülleri sõnul midagi erakordset. «Eesti Pangas näeme, et tänane tase ei too Eestis kaasa ei ettevõtete ega kodulaenu võtnud inimeste ulatuslikku laenumaksetega hätta jäämist,» ütles ta, osutades, et viivislaenude osakaal Eestis on ajalooliselt väga madalal tasemel ning kodulaene andes on pangad olnud Eesti Panga reeglitest tulenevalt kohustatud hindama kliendi laenumaksevõimet praegusest palju kõrgema intressimäära korral.

Eesti kui euroala riik on seejuures tema sõnul väga kaugel intressimääradest, mida laenuvõtjad peavad maksma euroalavälistes Ida-Euroopa riikides.