Eesti ettevõte Harmet ehitab Ukrainasse lasteaia

Lepingu lasteaia ehitamiseks allkirjastasid reedel Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) tegevjuhi kohusetäitja Andrea Kivi ja Harmeti tegevjuht Alo Tamm. Moodullasteaed valmib hiljemalt 170 kalendripäeva jooksul. Tööd hõlmavad moodulite projekteerimist, tootmist, transporti, monteerimist ja aastase garantii pakkumist, teatas ESTDEV.

Allkirjastamistseremoonial viibinud Ukraina suursaadik Eestis Mariana Betsa ütles, et Eesti on esimene riik, kes alustab Ukraina ülesehitamist Zõtomõri oblastis. «Tänane lepingu allakirjutamine märgib Ukraina lastele suunatud olulise humanitaarprojekt algust – lasteaia ehitust Ovrutši linnas, et lapsed tunneksid end turvaliselt ja hoitud, kus nad saaksid õppida ja areneda,» rääkis Betsa.

Leping Harmetiga hõlmab lasteaia ehituse esimese etapi elluviimist, mis tähendab nelja rühmaruumi ehitamist 80 lapsele. Teises etapis laieneb lasteaed veel nelja rühma võrra, mahutades kokku 160 last.

«Harmeti ehitatud lasteaed Ovrutšis vastab Euroopa Liidu standarditele ning on Ukraina ettevõtetele praktiline kogemus Euroopa Liidu ehitusturu regulatsioonide ja standarditega tutvumiseks. Teisalt oleme projekti algusest saadik teinud koostööd Ukraina esindajatega, et ehitatav lasteaed oleks vastavuses ka Ukraina nõuetega,» ütles ütles Andrea Kivi, lisades, et tulevikus on võimalik kaasata ka Ukraina ettevõtteid Eesti ülesehitusprojektidesse.

Ettevalmistused tehakse väljaspool Ukrainat

Kuna ehitustegevus algab aktiivse sõjategevusega riigis, tuleb riskide maandamiseks valdav osa ettevalmistustest teha väljapool Ukraina piire ja hoida kohapealsete tööde maht minimaalne.

Lisaks lasteaia hoonele pakub Eesti Ukrainale ka haridusvaldkonna juhtimise oskusteavet. Kokku korraldab ESTDEV viis riigihanget lasteaia ehituse läbiviimiseks. Samuti on mitmed Eesti ettevõtjad oma teenuseid tasuta pakkunud, mis on kiirendanud tööde algust. Tiit Silla arhitektuuribüroo Sport OÜ tegi lasteaia eskiisprojekti ning Primostar OÜ tarnib tasuta hüdroisolatsioonimaterjalid maa-aluse pommivarjendi ehitamiseks. Oma abi on pakkunud Kitman Thule AS ja Solarstone OÜ. Projekti toetab ka Eesti Puitmajaliit.

Lasteaia ehituse Ovrutšis viib ellu Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus, kellele tööde korraldamiseks eraldas välisministeerium selle aasta lisaeelarvest 1,9 miljonit eurot.