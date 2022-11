Tallinna filmilinnaku ehitus algab uuel aastal

Uuest aastast rakendab Tallinn konverentsiturismi toetusmeedet kogueelarvega 200 000 eurot. Tallinna kui kultuurilinna tutvustamisel ja turustamisel on oluline osa Tallinna linnapiletil ehk Tallinn Card’il. Pileti lunastanul on võimalus valida ligi 80 erineva tasuta ja sooduspakkumise vahel. 2023. aasta sügisel käivitatakse Tallinn Card City Guide mobiilirakendus, mis koondab ühte keskkonda Tallinna muuseumide ja vaatamisväärsuste info, Tallinna ühistranspordi info, teekonna valikut hõlbustava kaardirakenduse ning külastussoovitused reaalajas.

Ettevõtluse toetamisel on 2023. aastal plaanis keskenduda nii väikeettevõtete kohanemisele muutuvas keskkonnas kui ka uute ettevõtete tekkeks atraktiivse keskkonna loomisele. 2023. aastal nähakse lisaks targa linna innovatsiooniprojektide läbiviimisele ette ka vahendid NATO innovatsioonikiirendi käivitamiseks. NATO võttis 2021. aasta juunis vastu otsuse luua alliansiülene innovatsioonikiirendite võrgustik DIANA, mille peamine keskus Eestis rajatakse Tallinnasse Tehnopoli äri- ja teaduslinnakusse. Tallinna linna poolne toetus on mõeldud kiirendiprogrammis osalevatele meeskondadele moodsa töökeskkonna tagamiseks.

Linnavalitsus saatis volikogule 2023. aasta linnaeelarve eelnõu kogumahuga 1,14 miljardit eurot, mis on 66,5 miljonit eurot ehk 6,2 protsenti enam kui 2022. aasta täpsustatud eelarves. Tegevuskuludeks on Tallinna linna 2023. aasta eelarves kavandatud 902,1 miljonit eurot, mis on 8,8 protsenti enam kui 2022. aasta täpsustatud eelarves. Investeeringuteks on 2023. aastal eelnõu järgi ette nähtud 217,6 miljonit eurot, mis on võrreldes 2022. aasta täpsustatud eelarvega 4,7 protsenti vähem.