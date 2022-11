Janek Mäggi: tahan korda teha kõik Eesti kirikud

«Olen 17 aastat olnud Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu esimees, keskmiselt kogume fondile 1,5 miljonit eurot annetusi aastas. Eelmise majanduskriisi ajal tahtsid nõukogu liikmed fondi kinni panna, kuna annetusi lihtsalt ei tulnud, aga praegu läheb meil hästi,» kõneles Mäggi. «Inimesed ei anneta raha mitte ainult elu ajal, vaid ka pärast surma. On vähe selliseid organisatsioone, kes on saanud nii palju pärandusi kui lastehaigla toetusfond. Kõige suurem neist on olnud 640 000 eurot.»