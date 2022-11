Putini sõda Ukrainas on pannud õitsema mitme riigi majanduse

«Majanduslikult aktiivsed» sisserändajad

Türgi omalt poolt on andnud sel aastal elamisloa 118 626 venelasele, samas kui viiendik 2022. aastal välismaalastele müüdud kinnisvarast on läinud venelastele. Armeenia valitsus oma rändenumbrite ega kinnisvaraostude infot ei esitanud.

Kindlasti tuleb märkimisväärne osa kasvust ka madalast koroonaaegsest võrdlusbaasist. Kuid Kukava sõnul viitab see ka uute tulijate majandusaktiivsusele. Ja kuigi kümnete tuhandete inimeste sissevool võib tunduda väike – isegi sellise riigi jaoks nagu Gruusia, kus elanikkond on vaid 3,7 miljonit – on see rohkem kui 10 korda suurem kui aastal 2021, mil riiki saabus 10 881 venelast.