Euroopas alustab tööd uus odavlennufirma

Fly Atlanticu tegevjuht Andrew Pyne ütles, et lennufirmal on visioon Belfastist kui tugevast Euroopat ja Põhja-Ameerikat ühendavast lennukeskusest ning lubas pakkuda uhiuute lennukitega taskukohaseid hindu.

Uue lennufirma peamiseks probleemiks saab see, et Atlandi-ülesel lennundusturul on äärmiselt raske kasumit teenida. Tema kolmest eelkäijast, kes üritasid odavaid Atlandi-üleseid lende pakkuda, kaks on hävinud: Norwegian pani koroonapandeemia ajal oma pikamaaliinid kinni ja Wow Air läks 2019. aastal pankrotti. Atlandi-üleste lendude kalmistul on lõpetanud ka Primera Air, La Compagnie Ühendkuningriigi-USA vahelised äriklassi lennud ja isegi British Airways, kes ei suutnud oma mandritevahelisi lende pärast pandeemiat taaskäivitada.