Luminor: aasta kokkuvõttes ehitusmaht tänavu kasvab

«Aasta esimeses pooles oli suur mure ehitussektori tuleviku pärast. Paljude materjalide hinnad kasvasid kiirelt. Mitmete metallide hinnad olid maailmaturul kahekordistunud. Räägiti sellest, et ei suudeta kokku leppida hindu sest teadmatus tulevaste materjalide hindade ees on liiga suur. See pani mitmed kliendid oma projekte edasi lükkama,» selgitas ökonomist BNS-ile.

Suve ja sügise jooksul on see mure tema sõnul märkimisväärselt vähenenud. «Toorainete hinnad on langenud tipuhindadest ning nad on muutunud ka palju paremini prognoositavateks. Ehituse hinnad on küll tõusnud, kuid see hinnatõus on olnud pigem väiksem kui üleüldine hinnatõus,» tõi Uusküla välja.

Sõda mõjutas

Ka kevadised suured pinged jätksid ehitusturule jälje, kuid kokkuvõttes on ehitussektoril ökonomisti selgitusel läinud paremini kui kardeti ning ehituse mahud on vähenenud pigem seni mõõdukalt. «Kardetud järsust langusest on ehitussektor pigem kogemas laugemat ja pikemat langust. Peamiseks mureks on saanud teadmatus tuleviku nõudluse osas, mis on pannud uusi projekte edasi lükkama. Tulevast nõudlust on söömas nii vähenenud ostujõud, intressimäärade tõus ja üldine tarbijate ebakindlus,» nentis ta.

Statistikaameti andmetel ehitasid Eesti ehitusettevõtted kolmandas kvartalis siin ja välisriikides kokku püsivhindades 3 protsenti vähem kui aasta varem samal perioodil, kohalikul turul vähenes ehitusmaht aga 4 protsenti.