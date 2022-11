Jurist: Euroopa Kohtu otsus sunnib Eestit firmade kasusaajaid varjama

«Euroopa Kohtu otsuse rakendamiseks peab Eesti muutma 1. septembril 2018. aastal jõustunud rahapesu ja terrorismi rahastamise seadust, kuna see sätestab, et eraõiguslikel juriidilistel isikutel tuleb esitada tegelike kasusaajate kohta andmed ja avalikustada need äriregistri infosüsteemis,» selgitas Ojaver pressiteates.

Euroopa Kohtu hiljutine otsus

Euroopa Kohus tunnistas sel nädalal kehtetuks äriregistrites tegelike kasusaajate andmete vabalt kättesaadavaks tegemise kohustuse. See tähendab, et kohtuotsus muudab seni kehtinud korda, kui ettevõtete tegelikud kasusaajad olid äriregistris vaikimisi avalikud kõigile ilma igasuguse õigustatud huvi kontrollita. «Euroopa Kohus leidis, et selline nõue on ebaproportsionaalne riive isikute eraelu puutumatusele ning tühistas oma otsusega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi nõude,» selgitas Ojaver.