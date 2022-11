Putin hoiatab nafta hinnalae tõsiste tagajärgede eest

Venemaa ei kavatse tarnida naftat ja gaasi riikidele, kes toetavad Venemaa nafta hinna ülempiiri, teatas Kreml neljapäeval, kuid teeb lõpliku otsuse, kui on analüüsinud kõiki arvandmeid, vahendab Reuters.

«Praeguse seisame president (Vladimir) Putini seisukoha juures, et me ei tarni naftat ja gaasi riikidele, kes kehtestaksid (ülempiiri) ja liituksid ülempiiriga,» ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov oma igapäevases kõnes ajakirjanikega. «Aga me peame kõike analüüsima, enne kui sõnastame oma seisukoha.»