Utilitas: roheelektri arendajad ootavad riigilt hinnagarantiisid

«Meie kogemus turuosalisena näitab, et kahjuks ei saa Eestit võrrelda riikidega, kus tugeva tööstusliku tarbimisega oleks turupõhiselt võimalik pikaajalisi elektri ostu-müügi lepinguid sõlmida,» ütles Tammist neljapäeval riigikogule tehtud ettekandes.

Ta selgitas, et erasektor ootab riigilt kindlamaid garantiisid. «Meie elektritarbimine on killustatud, vastaspoolte risk kõrge ning finantseerijate valmisolek riske võtta madal. Seetõttu vajab tulevikukindel elektri tootmisportfell hinnapõrandat, olgu seda siis täiendavate vähempakkumiste, turumudeli reformi või riiklike garantiide näol,» tõi Tammist välja.

Samas avaldas ta heameelt, et riigikogu on juba menetlusse võtnud elektrituruseaduse muudatuste eelnõu, mille ettepanekute hulgas on lahendusi, kuidas planeeringu- ja loamenetlusi lühendada. «Võimaldada näiteks eriplaneeringu asukohavalikust edasi minna projekteerimistingimustega, lühendada menetlustähtaegu, võimaldada planeeringute hankemenetluste ümberkorraldamist ja palju muud,» loetles Tammist.

Ta märkis, et seadusemuudatused näevad lisaks positiivsele motiveerimisele ette ka sanktsioonid. «Elektrituruseadus võrgueeskirja liitumistingimused pole kunagi olnud mõeldud skeemideks, millega planeeritakse ühiskonna poolt loodud ressurss. Ettepanekute hulgas on ka need, millega kehtestatakse deposiit uutele liitujatele, aga samas kasvatatakse võrguressursi tasu neile, kes tootmisseadmeid valmis ei ehita ja muud meetmed,» rääkis Tammist.