Emor: inimesed on muutunud pessimistlikuks ja lükkavad kulutusi edasi

Kantar Emori värskest uuringust selgub, et Eesti inimesed on tuleviku suhtes pessimistlikumaks muutunud – kui selle aasta mais arvas 39 protsenti täisealistest elanikest, et nende majanduslik olukord järgneva aasta jooksul mõnevõrra või tunduvalt halveneb, siis novembris arvab nõnda juba 51 protsenti vastajatest.