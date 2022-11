KARJÄÄRIPÖÖRE ⟩ Liisa Oviir tööst juristina: kui laps tõmmata peretülidesse, siis ta kannatab

Juttu tuli ka skandaalist ministrina, kus meedias kirjutati tema sagedastest tööreisidest. Eksministri sõnul olid reisid vajalikud, et Eesti ettevõtjad saaksid lüüa tema abiga välismaal ärikontakte. Teda üllatas toonane meediakajastus, kus viidati riigi raha ebamõistlikule kulutamisele.

Töömõtted koju kaasa

Liisa Oviir töötas saate salvestamise ajal Nõmme Pihlakodus, kus oli eakatekodu juhataja. Tänaseks on ametist lahkunud. Põhjustest, miks see töö talle väga meeldis ning mis on tema edasised plaanid, rääkis ta lähemalt taskuhäälingu saates.