Circle K: toornafta hind kõigub turgudel kõvasti

«Toornafta hind on viimasel nädalal olnud heitlik. Esmaspäeval kukkus hind korraks isegi 82 USD/b tasemele, kolmapäeval tõusis taas 90 USD/b lähedusse ning täna hommikul liigub Brent toornafta hind 85 USD/b juures. Edasist hinnamuutust on küllaltki võimatu prognoosida, kuna tegureid, mis praeguses ajahetkes kütuseturgu mõjutavad, on mitmeid,» selgitas Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi.