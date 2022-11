Maksu- ja tolliamet: võltsitud kaupa tellides võib jääda ilma nii kaubast kui rahast

2022. aasta algusest on toll pidanud 466 korral kinni intellektuaalomandi õiguse rikkumise kahtlusega kaupa, neist ligikaudu 70 protsenti saabus Eestisse posti- või kullersaadetisena. Probleemseteks toodeteks on MTA teatel tuntud brändi jalatsite, riiete, aksessuaaride, sh käekottide replikad. Populaarsed on ka tehnika ja elektroonika (mobiiltelefonid, laadijad, kõrvaklapid) ning mänguasjad (konstruktorid, nukud, autod).

Enne Euroopa Liitu saabumist läbivad postipakid tollikontrolli. Kui kontrolli käigus tekib kahtlus ning pakist avastatakse keelatud tooteid, siis pakk peetakse kinni. Kui selgub, et tegemist on võltsitud kaubaga, siis kaup hävitatakse tolli järelevalve all ning kauba tellija jääb ilma oma kaubast ja rahast. Raha tagasi saamiseks tuleb pöörduda kaubasaatja poole, mis aga ei garanteeri tulemust. Maksu- ja tolliamet rõhutab, et piirangud kehtivad ka eraisikutele.