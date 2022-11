Meedia: G7 soovib Vene naftahinna ülemmääraks 65-70 dollarit

Reutersi andmetel on ELi riigid hinnapiirangute mehhanismi üksikasjade osas eriarvamusel. Mõned liikmesriigid sooviksid kehtestada hinnapiiri kavandatust madalamaks ja teised kõrgemaks.

Küpros, Kreeka ja Malta, kellel on suur laevandustööstus ja kes kaotavad kõige rohkem Venemaa naftatranspordi takistamise korral, leiavad, et ülempiir on liiga madal ja nõuavad kompensatsiooni kaotatud äritegevuse eest või rohkem aega kohanemiseks.