Sikkut: gaasi hinnalagi ei tohi ohustada varustuskindlust

Taastuvenergiale ülemineku kiirendamise ettepanekud hõlmavad tootmisjaamade rajamise loamenetluste kiirendamist ning et riikliku huvi korral saaks neid seada ülekaaluka avaliku huviga objektideks. See võimaldaks planeerimis- ja loamenetluse käigus seada nende ehitamise ja seotud võrguinfrastruktuuri arendamise esikohale, juhul kui tagatakse ka liigikaitse. «Need sammud toetavad Eesti ambitsioonikaid taastuvenergia eesmärke, et 2030. aastaks toodame sama palju taastuvelektrit kui tarbime ning vähemalt 65 protsenti kogu meie energiatarbimisest peab olema roheline,» lisas Sikkut.

Lisaks tuli Euroopa Komisjon teisipäeval välja ettepanekuga luua ajutine gaasi hinnalae mehhanism. See käivituks juhul, kui gaasi börsihind ületab kahe nädala vältel 275 eurot megavatt-tunni kohta ning börsi hinnavahe võrreldes veeldatud maagaasi (LNG) maailmaturu hinnaga on kümne päeva vältel rohkem kui 58 eurot. Sellisel juhul külmutataks ajutiselt tulevikutehingute hind ning liikmesriigid peaksid kasutusele võtma ajutised meetmed elektri- ja gaasitarbimise vähendamiseks.

Sikkuti sõnul on enne otsuse langetamist tarvis sellise mehhanismi mõjusid põhjalikult analüüsida. «Oluline on veenduda, et selle kasutamisega ei seataks hoopis ohtu varustuskindlust, ei tõkestata EL-sisest gaasikaubandust ning see ei viiks gaasitarbimise märkimisväärse kasvuni,» sõnas ta.