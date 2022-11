Twitteris valitseb kaos ja platvormi tulevik on ebakindel

Twitteri jaoks on olnud sündmusterohke aasta. Elon Muski hiljutise ostuga seoses on firmas toimunud dramaatilised muutused. Sõnavabaduse pooldajana on ta julgustanud Twitteris senisest enam erinevaid arvamusi, katsetanud uusi tooteid ja palunud inimestel maksta 8 dollarit kuus, et saada eriteenuseid koos ettevõttepoolse konto sertifitseerimiseni.