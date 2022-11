IT-kontserni Eesti juht: idufirmad õhutavad end tööga tapma

Seda enam, et eesmärk on leida inimesed, kes ei piirdu ainult kaugtööga, vaid käiksid võimalikult tihti ka 3500 töötajaga ettevõtte kontoris.

«Inimesed töötavad kõige paremini siis, kui nad üksteisega päriselt kokku saavad,» põhjendab Sägi. «Hästi oluline on, et räägitakse ka mingit muud juttu, olgu kohvi- või suitsunurgas – neid ei saa Zoomis tekitada. Need on kohad, kus tekivad uued ideed või uued lähenemised, kus on võimalik välja öelda ka rumalaid mõtteid ja pakkuda hullumeelseid ideid.»